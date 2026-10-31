गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी ने 400 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया

गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी ने 400 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया
गुजरात के एकता नगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 400 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। यह घोषणा राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर की गई, जिस दिन सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती मनाई जाती है।
इन परियोजनाओं का मुख्य लक्ष्य स्थानीय बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास के इलाके को पर्यटकों के लिए और अधिक आकर्षक बनाना है।
सीवेज और लाइटिंग अपग्रेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम
नई परियोजनाओं में एक सीवेज और जल उपचार प्लांट, इमारतों की नई फसाड लाइटिंग और नर्मदा घाट का नवीनीकरण शामिल है। इससे एकता नगर में स्वच्छता बढ़ेगी और रातें भी जगमग होंगी।
इस समारोह के हिस्से के रूप में, सुरक्षा बलों के सम्मान में एक एकता परेड का भी आयोजन किया गया। साथ ही, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा द्वारा 'नक्सल मुक्त भारत' पर एक विशेष नाटकीय प्रस्तुति भी दी गई, जिसमें वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 126 जिलों के लगभग 2,000 कलाकारों ने हिस्सा लिया। इन सभी आयोजनों का मकसद एकता और सांस्कृतिक गौरव को उजागर करना था।