गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी ने 400 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया

नई परियोजनाओं में एक सीवेज और जल उपचार प्लांट, इमारतों की नई फसाड लाइटिंग और नर्मदा घाट का नवीनीकरण शामिल है। इससे एकता नगर में स्वच्छता बढ़ेगी और रातें भी जगमग होंगी।

इस समारोह के हिस्से के रूप में, सुरक्षा बलों के सम्मान में एक एकता परेड का भी आयोजन किया गया। साथ ही, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा द्वारा 'नक्सल मुक्त भारत' पर एक विशेष नाटकीय प्रस्तुति भी दी गई, जिसमें वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 126 जिलों के लगभग 2,000 कलाकारों ने हिस्सा लिया। इन सभी आयोजनों का मकसद एकता और सांस्कृतिक गौरव को उजागर करना था।