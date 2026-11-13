बेंगलुरु को मिली दोहरी रफ्तार, प्रधानमंत्री मोदी ने पिंक मेट्रो और वंदे भारत को दिखाई हरी झंडी

कर्नाटक के लिए आज का दिन काफी खास रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु की नई मेट्रो पिंक लाइन और बेंगलुरु, मंगलुरु और मडगांव को आपस में जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का अनावरण किया।

यह मेट्रो लाइन 3,470 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हुई है और कालेना अग्रहारा से तावरेकेरे तक चलेगी। ये सभी नई परियोजनाएं राज्य में परिवहन व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए शुरू की गई हैं, जिन पर 15,600 करोड़ रुपये से भी ज्यादा का खर्च आएगा।