बेंगलुरु को मिली दोहरी रफ्तार, प्रधानमंत्री मोदी ने पिंक मेट्रो और वंदे भारत को दिखाई हरी झंडी
कर्नाटक के लिए आज का दिन काफी खास रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु की नई मेट्रो पिंक लाइन और बेंगलुरु, मंगलुरु और मडगांव को आपस में जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का अनावरण किया।
यह मेट्रो लाइन 3,470 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हुई है और कालेना अग्रहारा से तावरेकेरे तक चलेगी। ये सभी नई परियोजनाएं राज्य में परिवहन व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए शुरू की गई हैं, जिन पर 15,600 करोड़ रुपये से भी ज्यादा का खर्च आएगा।
मोदी ने चामराजनगर और सकलेशपुर स्टेशनों का किया उद्घाटन
परिवहन के क्षेत्र में इन बड़े बदलावों के साथ ही, प्रधानमंत्री मोदी ने कई महत्वपूर्ण रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी। साथ ही, उन्होंने चामराजनगर और सकलेशपुर के नए सिरे से तैयार किए गए रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी किया।
उन्होंने मंगलुरु में भारत की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड LPG स्टोरेज गुफा का भी लोकार्पण किया और बेंगलुरु में एक कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की नींव रखी।