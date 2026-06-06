प्रधानमंत्री मोदी ने ली आर्थिक सलाहकार परिषद की बैठक

ईरान युद्ध के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ली आर्थिक सलाहकार परिषद की बैठक

लेखन भारत शर्मा 03:52 pm Jun 06, 202603:52 pm

क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC) के सदस्यों के साथ अहम बैठक की। इसमें वैश्विक अनिश्चितता के बीच देश की आर्थिक वृद्धि को और मजबूत करने के लिए विचारों और उपायों पर चर्चा की गई। बैठक में जीवनयापन और व्यापार करने में सुगमता लाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर भी विचार-विमर्श हुआ। बैठक में परिषद ने मध्य-पूर्व संघर्ष के भारत और विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन साझा किया।