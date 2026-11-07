प्रधानमंत्री मोदी का दिवाली पर संदेश: सिर्फ दीये नहीं, रिश्तों से रोशन करें 'विकसित भारत'

प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि दिवाली का त्योहार कैसे लोगों को करीब लाता है और हमारी भारतीय परंपराओं का सम्मान करता है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे अपने सामुदायिक रिश्तों को और मजबूत करें। साथ ही, त्योहार से प्रेरणा लेकर नई ऊर्जा के साथ एक विकसित भारत बनाने की दिशा में काम करें और एक-दूसरे का सहयोग करें।