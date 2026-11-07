प्रधानमंत्री मोदी का दिवाली पर संदेश: सिर्फ दीये नहीं, रिश्तों से रोशन करें 'विकसित भारत'
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली के मौके पर देशवासियों को दिल से शुभकामनाएं दीं। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह त्योहार पूरे देश में खुशियां, सद्भाव और समृद्धि लाएगा।
मोदी ने दिवाली को अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक बताया और सभी लोगों से मिलकर एक उज्जवल भविष्य बनाने में अपना योगदान देने का आग्रह किया।
मोदी ने की मजबूत सामुदायिक रिश्तों की अपील
प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि दिवाली का त्योहार कैसे लोगों को करीब लाता है और हमारी भारतीय परंपराओं का सम्मान करता है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे अपने सामुदायिक रिश्तों को और मजबूत करें। साथ ही, त्योहार से प्रेरणा लेकर नई ऊर्जा के साथ एक विकसित भारत बनाने की दिशा में काम करें और एक-दूसरे का सहयोग करें।