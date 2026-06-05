उत्तर प्रदेश: बलिया का सुरहा ताल बना भारत का 100वां रामसर, बढ़ेगी अंतरराष्ट्रीय पहचान

उत्तर प्रदेश: बलिया का सुरहा ताल बना भारत का 100वां रामसर, बढ़ेगी अंतरराष्ट्रीय पहचान
प्रकृति के चाहने वालों के लिए एक बड़ी खबर है। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में मौजूद जय प्रकाश नारायण पक्षी विहार (सुरहा ताल) अब भारत का 100वां रामसर स्थल बन गया है। यह वेटलैंड 3,400 हेक्टेयर के बड़े इलाके में फैला हुआ है। यह सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि यह भूजल को रीचार्ज करता है, आसपास के किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराता है और प्रवासी पक्षियों को अपनी लंबी यात्रा के दौरान रुकने तथा आराम करने के लिए एक सुरक्षित ठिकाना भी देता है।
1971 के रामसर कन्वेंशन में शामिल वेटलैंड
रामसर स्थल ऐसे वेटलैंड होते हैं जिन्हें 1971 के कन्वेंशन के तहत उनके पर्यावरणीय महत्व के लिए दुनिया भर में पहचान मिली है। ये इलाके बाढ़ को रोकने में बड़ी भूमिका निभाते हैं, पानी को शुद्ध करते हैं, कार्बन जमा करते हैं और हजारों तरह के पेड़-पौधों तथा जीव-जंतुओं को पनपने का मौका भी देते हैं। इस नए रामसर स्थल के जुड़ने के साथ, भारत में ऐसे स्थलों की संख्या अब कुल 100 हो गई है।