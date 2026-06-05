उत्तर प्रदेश: बलिया का सुरहा ताल बना भारत का 100वां रामसर, बढ़ेगी अंतरराष्ट्रीय पहचान देश Jun 05, 2026

प्रकृति के चाहने वालों के लिए एक बड़ी खबर है। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में मौजूद जय प्रकाश नारायण पक्षी विहार (सुरहा ताल) अब भारत का 100वां रामसर स्थल बन गया है। यह वेटलैंड 3,400 हेक्टेयर के बड़े इलाके में फैला हुआ है। यह सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि यह भूजल को रीचार्ज करता है, आसपास के किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराता है और प्रवासी पक्षियों को अपनी लंबी यात्रा के दौरान रुकने तथा आराम करने के लिए एक सुरक्षित ठिकाना भी देता है।