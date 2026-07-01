प्रधानमंत्री मोदी का डॉक्टरों को सलाम, कहा- आप देश की रीढ़ की हड्डी देश Jul 01, 2026

राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टरों को दिल से सलाम किया। उन्होंने डॉक्टरों को भारत के स्वास्थ्य सिस्टम की रीढ़ की हड्डी बताते हुए उनके जज्बे और समर्पण की तारीफ की।

प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टरों ने मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी देश की सेवा में कोई कमी नहीं आने दी। यह दिन महान डॉक्टर और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय को भी श्रद्धांजलि देता है, जिनकी जयंती और पुण्यतिथि, दोनों ही इसी तारीख को आती हैं।