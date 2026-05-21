प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्रा: मिले 3.85 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा पूरी करके भारत लौट आए हैं। इस दौरे पर वे देश के लिए करीब 3.85 लाख करोड़ रुपये के निवेश वादे लेकर आए हैं।
इस यात्रा के दौरान दुनिया भर के 50 से ज्यादा बड़े CEO ने अपनी भागीदारी दिखाई। इसमें सबसे खास बात यह रही कि संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने भारत में 48,000 करोड़ रुपये के नए निवेश का वादा किया है।
भारत निवेश का पसंदीदा केंद्र बनकर उभरा
इस यात्रा से यह साफ हो गया है कि अब भारत बड़े निवेशों के लिए एक अहम केंद्र बन चुका है।
UAE भारत के साथ ऊर्जा सहयोग बढ़ा रहा है। इसमें भारत में गैस रिजर्व बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर भी शामिल है। वहीं दूसरी तरफ, यूरोप ने तकनीक के क्षेत्र में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। नीदरलैंड में टाटा और ASML ने मिलकर सेमीकंडक्टर्स पर काम करने का फैसला किया है।
इटली ने भी भारत के साथ अपनी साझेदारी को और मजबूत किया है। इस साझेदारी में रक्षा, व्यापार और उन्नत तकनीक जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
इसके अलावा, खाद्य सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के काम की दुनिया भर में काफी सराहना हुई है। इससे विश्व मंच पर भारत की साख और भी बढ़ गई है।