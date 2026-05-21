प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्रा: मिले 3.85 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव

भारत निवेश का पसंदीदा केंद्र बनकर उभरा

इस यात्रा से यह साफ हो गया है कि अब भारत बड़े निवेशों के लिए एक अहम केंद्र बन चुका है।

UAE भारत के साथ ऊर्जा सहयोग बढ़ा रहा है। इसमें भारत में गैस रिजर्व बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर भी शामिल है। वहीं दूसरी तरफ, यूरोप ने तकनीक के क्षेत्र में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। नीदरलैंड में टाटा और ASML ने मिलकर सेमीकंडक्टर्स पर काम करने का फैसला किया है।

इटली ने भी भारत के साथ अपनी साझेदारी को और मजबूत किया है। इस साझेदारी में रक्षा, व्यापार और उन्नत तकनीक जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

इसके अलावा, खाद्य सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के काम की दुनिया भर में काफी सराहना हुई है। इससे विश्व मंच पर भारत की साख और भी बढ़ गई है।