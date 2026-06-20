ओडिशा की बदलेगी तस्वीर, राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री देंगे 47,600 करोड़ रुपये की विकास सौगात

ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के लिए परियोजनाएं

इन बड़ी परियोजनाओं में 600-मेगावाट का एक हाइड्रोपावर प्लांट और एक बेहतर थर्मल पावर स्टेशन शामिल हैं, जिससे बिजली की आपूर्ति और भी भरोसेमंद बन जाएगी। इसी कड़ी में नए रेलवे ट्रैक बिछाए जाएंगे, जिससे यात्रा और आसान हो सकेगी।

एक बड़ी कोल गैसीफिकेशन परियोजना भी शुरू होगी। नयापाड़ा-घाटपाड़ा NH-353 जैसे महत्वपूर्ण राजमार्गों को बेहतर बनाया जाएगा और सिंचाई व्यवस्थाओं में भी सुधार किया जाएगा।

इसके अलावा, बौध में 300 बिस्तरों का एक नया अस्पताल, आधुनिक बस स्टैंड, एक ट्राइबल रिसर्च सेंटर और एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी तैयार किए जाएंगे। इन सभी कामों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में रोजगार के अवसर बढ़ाना और लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है।