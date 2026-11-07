दिवाली पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने युवाओं को दिया विकसित भारत का महामंत्र, जानिए क्या कहा

राष्ट्रपति मुर्मू ने दीपावली को एक ऐसी याद बताया जहां हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। उन्होंने गणेश जी की पूजा से शुभ शुरुआत और महालक्ष्मी की पूजा से धन-धान्य की प्राप्ति जैसी परंपराओं पर जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने सभी से पर्यावरण का ध्यान रखने और समाज में एकता बनाए रखने का आह्वान किया। उनकी यह कामना थी कि यह दीपावली भारत में और दुनिया भर में जहां कहीं भी भारतीय इसे मनाते हैं, वहां एकता, तरक्की और खुशियां लेकर आए।