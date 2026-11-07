दिवाली पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने युवाओं को दिया विकसित भारत का महामंत्र, जानिए क्या कहा
दीपावली की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएँ भेजीं। उन्होंने बताया कि यह त्योहार दीपकों की रोशनी के साथ भगवान श्रीराम के अयोध्या लौटने का जश्न कैसे मनाता है। राष्ट्रपति ने युवाओं से भारतीय मूल्यों को आगे बढ़ाते हुए एक विकसित भारत बनाने की दिशा में काम करने का आग्रह किया। उन्होंने सभी के लिए सुख और समृद्धि की कामना भी की।
राष्ट्रपति मुर्मू बोलीं- दिवाली का मतलब है अच्छाई की जीत
राष्ट्रपति मुर्मू ने दीपावली को एक ऐसी याद बताया जहां हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। उन्होंने गणेश जी की पूजा से शुभ शुरुआत और महालक्ष्मी की पूजा से धन-धान्य की प्राप्ति जैसी परंपराओं पर जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने सभी से पर्यावरण का ध्यान रखने और समाज में एकता बनाए रखने का आह्वान किया। उनकी यह कामना थी कि यह दीपावली भारत में और दुनिया भर में जहां कहीं भी भारतीय इसे मनाते हैं, वहां एकता, तरक्की और खुशियां लेकर आए।