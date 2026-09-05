राष्ट्रपति आज 82 शिक्षकों का करेंगी सम्मान, AI से संस्कृत तक शिक्षा में ला रहे क्रांति

अवार्ड पाने वालों में हरियाणा के अनिल कौशिक भी शामिल हैं, जिन्हें "मैथ विजार्ड" के नाम से जाना जाता है। उन्होंने बच्चों के लिए गणित की लैब बनाई हैं।

राजस्थान के दिव्येंदु सेन ने ग्रामीण छात्रों की मदद से क्षुद्रग्रहों को ट्रैक किया है। उन्होंने एक AI-सक्षम बायोलॉजी शिक्षा मॉडल, एक वर्चुअल बायोलॉजी प्रयोगशाला और 'ट्री टॉक' नामक QR आधारित वनस्पति शिक्षण प्रणाली तैयार की है।

ओडिशा के पदराज नायक ने छात्रों को प्लेट धोने की मशीन सहित 50 से ज्यादा प्रोटोटाइप बनाने में मार्गदर्शन दिया है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी ऐसे नवाचारी हैं, जो संस्कृत को AI के साथ जोड़कर दिखा रहे हैं कि जुनून भरा अध्यापन कितना कुछ कर सकता है।