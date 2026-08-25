राष्ट्रपति मुर्मू के हाथों सम्मानित होंगे 48 शिक्षक, जानिए क्यों बनी इनकी कहानियां मिसाल

इस साल के विजेता (26 पुरुष और 22 महिलाएं) देश के हर कोने से आए हैं। इनमें 27 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र सरकार के 6 संगठन शामिल हैं। इनका चुनाव 3 चरणों वाली ऑनलाइन प्रक्रिया से हुआ, जो जून में शिक्षकों के खुद के नामांकन से शुरू हुई थी। कार्यक्रम के दौरान हर विजेता पर बनी छोटी डॉक्युमेंट्री भी दिखाई जाएगी। इनमें उनके शानदार काम की झलक देखने को मिलेगी।