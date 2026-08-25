राष्ट्रपति मुर्मू के हाथों सम्मानित होंगे 48 शिक्षक, जानिए क्यों बनी इनकी कहानियां मिसाल
देश
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में देशभर के 48 स्कूल शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित करेगी। यह समारोह उन शिक्षकों को खास पहचान दिलाता है, जिन्होंने अपने छात्रों की बेहतरी के लिए असाधारण काम किया और उन्हें आगे बढ़ने की राह दिखाई।
विजेताओं में 26 पुरुष और 22 महिलाएं शामिल
इस साल के विजेता (26 पुरुष और 22 महिलाएं) देश के हर कोने से आए हैं। इनमें 27 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र सरकार के 6 संगठन शामिल हैं। इनका चुनाव 3 चरणों वाली ऑनलाइन प्रक्रिया से हुआ, जो जून में शिक्षकों के खुद के नामांकन से शुरू हुई थी। कार्यक्रम के दौरान हर विजेता पर बनी छोटी डॉक्युमेंट्री भी दिखाई जाएगी। इनमें उनके शानदार काम की झलक देखने को मिलेगी।