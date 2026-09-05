शिक्षक दिवस पर 82 'शिक्षा नायक' सम्मानित, राष्ट्रपति मुर्मू ने दिया पुरस्कार

शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित ये पुरस्कार उन शिक्षकों को पहचान दिलाते हैं, जो अपने काम में मिसाल पेश करते हैं। चाहे वह छात्रों को प्रेरित करना हो, कक्षाओं में नए विचार लाना हो या तकनीक का समझदारी से उपयोग करना हो। इस कार्यक्रम में हर पुरस्कार विजेता के असाधारण काम को दर्शाती हुई छोटी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। जैसा कि राष्ट्रपति मुर्मू ने बताया था, शिक्षक छात्रों को सही राह दिखाने और उनके भविष्य के लिए अच्छे मूल्य गढ़ने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं।