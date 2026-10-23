राष्ट्रपति मुर्मू का बस्तर दौरा: मां दंतेश्वरी के चरणों से मुरिया दरबार तक, क्यों है इतना अहम?
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में मौजूद मशहूर मां दंतेश्वरी मंदिर के दर्शन किए। इस दौरान उनके साथ राज्यपाल रामेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय भी मौजूद थे।
उन्होंने मंदिर में रीति-रिवाजों के अनुसार पूजा-अर्चना की और देश की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। उनकी इस यात्रा से इस ऐतिहासिक आध्यात्मिक स्थल को एक खास पहचान मिली, जो स्थानीय लोगों के लिए बहुत महत्व रखता है।
राष्ट्रपति मुर्मू मुरिया दरबार में हुईं शामिल
बस्तर दौरे के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू बस्तर दशहरा उत्सव के खास आयोजन 'मुरिया दरबार' में भी शामिल हुईं। वहां उन्होंने पुजारियों और आदिवासी नेताओं से बातचीत की।
उनकी इस यात्रा को सिर्फ एक परंपरा से जोड़कर नहीं देखा गया, बल्कि इसने यह भी बताया कि मां दंतेश्वरी जैसे स्थान भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि मुख्यमंत्री साय ने बताया, राष्ट्रपति के वहां पहुंचने से लोगों को अपनी विरासत पर गर्व महसूस हुआ।