राष्ट्रपति मुर्मू का बस्तर दौरा: मां दंतेश्वरी के चरणों से मुरिया दरबार तक, क्यों है इतना अहम?

बस्तर दौरे के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू बस्तर दशहरा उत्सव के खास आयोजन 'मुरिया दरबार' में भी शामिल हुईं। वहां उन्होंने पुजारियों और आदिवासी नेताओं से बातचीत की।

उनकी इस यात्रा को सिर्फ एक परंपरा से जोड़कर नहीं देखा गया, बल्कि इसने यह भी बताया कि मां दंतेश्वरी जैसे स्थान भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि मुख्यमंत्री साय ने बताया, राष्ट्रपति के वहां पहुंचने से लोगों को अपनी विरासत पर गर्व महसूस हुआ।