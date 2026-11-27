राष्ट्रपति मुर्मू त्रिशूर में वैद्यरत्नम आयुर्वेद कॉलेज के 50वें स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लेंगी। इसके बाद वे गुरुवायुर के श्री कृष्ण मंदिर में दर्शन और पूजा के लिए जाएंगी।

दौरे के दूसरे दिन वे उत्तर दिशा में कन्नूर के लिए रवाना होंगी, जहा इंडियन नेवल एकेडमी की पासिंग आउट परेड में शामिल होंगी।

राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए अहम जिलों में सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी कर दी गई है। साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किए गए हैं, ताकि सब कुछ सुचारु रूप से चल सके।