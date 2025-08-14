स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का संबोधन: कहा- भारत लोकतंत्र की जननी, संविधान सर्वोपरि

बयान राष्ट्रपति ने कहा- संविधान की आधारशिला पर हमारा लोकतंत्र निर्मित राष्ट्रपति ने कहा, "हमारे द्वारा अपनाए गए संविधान की आधारशिला पर हमारे लोकतंत्र का भवन निर्मित हुआ है। हमने लोकतंत्र पर आधारित ऐसी संस्थाओं का निर्माण किया। जिससे लोकतांत्रिक कार्यशैली को मजबूती मिली। हमारे लिए हमारा संविधान और हमारा लोकतंत्र सर्वोपरि है। अतीत को देखते हुए, हमें देश के विभाजन से हुई पीड़ा को कदापि नहीं भूलना चाहिए। आज हमने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया। ये दिवस हमें भारतीय होने के गौरव का विशेष स्मरण कराते हैं।"

प्रगति पहलगाम हमले पर राष्ट्रपति ने क्या कहा? राष्ट्रपति ने कहा, "इस साल हमें आतंकवाद का दंश झेलना पड़ा। जम्मू-कश्मीर घूमने गए लोगों को आतंकवाद का निशाना बनाया गया। लेकिन इसका जवाब दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर चलाकर यह दिखा दिया गया कि भारत पर जब संकट आता है तो वह चुप नहीं बैठ सकता। भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। विश्व समुदाय ने भी भारत की इस नीति का संज्ञान लिया है कि हम अपने लोगों की रक्षा के लिए संकोच नहीं करेंगे।"