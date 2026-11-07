विवेकानंद पोस्टर पर आपत्तिजनक टिप्पणी: प्रेसीडेंसी यूनिवर्सिटी ने 2 छात्राओं को किया निष्कासित

प्रेसीडेंसी यूनिवर्सिटी ने 2 छात्राओं को स्वामी विवेकानंद के एक पोस्टर पर कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में यूनिवर्सिटी से निकाल दिया है। यूनिवर्सिटी ने CCTV फुटेज खंगाली और इस मामले से जुड़े लोगों से बात की, जिसके बाद दोनों छात्राओं पर आगे की पढ़ाई करने पर रोक लगा दी गई। भविष्य में उन्हें इस यूनिवर्सिटी के किसी भी डिग्री कोर्स में दाखिला नहीं मिल पाएगा। उनके नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं।