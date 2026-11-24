वाराणसी में देव दीपावली की धूम: 11 लाख दीये और 2,100 ड्रोन का अद्भुत करिश्मा
वाराणसी मंगलवार को भव्य देव दीपावली के लिए पूरी तरह तैयार है। यह कार्तिक पूर्णिमा पर मनाई जाएगी, जब 11 लाख से ज्यादा दीये घाटों को जगमगा देंगे। इस खास रात 2,100 ड्रोन की मदद से भगवान शिव और देवी गंगा की आकृतियां दिखाते हुए एक शानदार ड्रोन शो भी होगा। उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे।
वाराणसी के होटल बुक, प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ाई
इस भव्य आयोजन के लिए वाराणसी के सभी होटल पहले ही बुक हो चुके हैं और कीमतें भी काफी बढ़ गई हैं। यही वजह है कि देश-विदेश से भारी संख्या में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आने की उम्मीद है। भीड़ को सुचारु रखने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन घाटों पर सुरक्षा बढ़ा रहा है और भीड़ नियंत्रण के खास इंतजाम कर रहा है। मशहूर गंगा आरती के साथ-साथ, पर्यटक 3D प्रोजेक्शन मैपिंग, लेजर शो और इको-फ्रेंडली आतिशबाजी जैसी कई चीजों का भी लुत्फ उठा पाएंगे। यह सब शहर की अनूठी आध्यात्मिक छटा और जोश को दोगुना कर देगा।