इस भव्य आयोजन के लिए वाराणसी के सभी होटल पहले ही बुक हो चुके हैं और कीमतें भी काफी बढ़ गई हैं। यही वजह है कि देश-विदेश से भारी संख्या में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आने की उम्मीद है। भीड़ को सुचारु रखने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन घाटों पर सुरक्षा बढ़ा रहा है और भीड़ नियंत्रण के खास इंतजाम कर रहा है। मशहूर गंगा आरती के साथ-साथ, पर्यटक 3D प्रोजेक्शन मैपिंग, लेजर शो और इको-फ्रेंडली आतिशबाजी जैसी कई चीजों का भी लुत्फ उठा पाएंगे। यह सब शहर की अनूठी आध्यात्मिक छटा और जोश को दोगुना कर देगा।