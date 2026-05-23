दिल्ली को बारिश से मिली राहत, पर IMD की चेतावनी! केरल में मानसून की धमाकेदार एंट्री
शनिवार को दिल्ली-NCR में तपती गर्मी से थोड़ी राहत मिली। प्री-मानसून बारिश और तेज हवाओं की वजह से तापमान कुछ देर के लिए 36 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। हालांकि, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक गर्मी की लहर अभी खत्म नहीं हुई है। 28 मई तक तापमान 43 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। ऐसे में, जब तक बारिश हो रही है, लोग इसका मजा उठा सकते हैं।
केरल में मानसून की शुरुआत, देश के अलग-अलग इलाकों में बारिश
केरल में मानसून आ चुका है, जिससे पूरे राज्य और लक्षद्वीप में 28 मई तक लगातार बारिश हो रही है। कर्नाटक के तटीय और दक्षिणी इलाकों में भी बारिश हो रही है, और 27-28 मई तक और बारिश होने की पूरी उम्मीद है।
वहीं उत्तर भारत में, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों के कुछ इलाकों में बारिश हुई, जबकि ऊंचे स्थानों पर बर्फबारी भी देखी गई। गुजरात में अभी भी सूखा बना हुआ है और कुछ जगहों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, वहीं पश्चिम बंगाल में बादलों की गर्जना के साथ बारिश होने की संभावना है।
26 मई को उत्तरी बंगाल के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की उम्मीद है। ऐसे में इन इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।