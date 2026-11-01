ओडिशा में जेल महानिदेशक पर लगा आपत्तिजनक हरकतें करने का आरोप, पूर्व महिला अधिकारी ने दर्ज कराई शिकायत

पूर्व अधिकारी के अनुसार, यह परेशानी जून 2025 में तब शुरू हुई जब नाथ ने चौदवार सर्कल जेल का दौरा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि नाथ ने उन्हें आपत्तिजनक मैसेज भेजे और अपने एक सहयोगी के माध्यम से निजी मुलाकातों के लिए दबाव डाला। अधिकारी ने यह भी बताया कि उन पर एक कैदी के भागने से जुड़े जालसाजी के मामले को वापस लेने का दबाव बनाया गया। उन्हें नौकरी और वेतन को लेकर भी धमकियां मिलीं, जिससे उन्हें और उनके परिवार को लगातार तनाव महसूस हुआ। इस घटना के बाद नाथ को कारागार और सुधार सेवा महानिदेशक के पद से हटाकर गृह विभाग में विशेष कर्तव्य अधिकारी बना दिया गया।