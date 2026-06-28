प्रणब मुखर्जी की डायरी ने खोला प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व का राज, जानिए क्या लिखा
पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा द्वारा हाल ही में साझा की गई उनकी डायरियों में बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के लिए उनके मन में गहरा सम्मान था। उन्होंने लिखा था कि इंदिरा गांधी के बाद मोदी ही एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे, जो जनता की नब्ज को इतनी अच्छी तरह समझ पाए। मुखर्जी खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के उस भाव से प्रभावित थे, जब जम्मू-कश्मीर में आई भीषण बाढ़ के दौरान उन्होंने सैनिकों और स्थानीय लोगों के साथ दीवाली मनाकर सहानुभूति दिखाई थी।
संवाद और आपसी सम्मान के पक्ष में थे मुखर्जी
मुखर्जी खुले संवाद में विश्वास रखते थे। इसी सोच के साथ उन्होंने 2018 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) मुख्यालय का दौरा भी किया था, ताकि अलग-अलग विचारधाराओं के बीच बातचीत शुरू हो सके। उनका मानना था कि संसद का काम रोकना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। वे आपसी सहमति बनाने को बहुत अहमियत देते थे। राजनीतिक मतभेद होने के बावजूद दोनों नेताओं के बीच एक-दूसरे के प्रति साफ सम्मान था। शर्मिष्ठा ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी अक्सर निजी मुलाकातों में उनके पिता के प्रति गहरा आदर जताते थे।