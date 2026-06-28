प्रणब मुखर्जी की डायरी ने खोला प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व का राज, जानिए क्या लिखा देश Jun 28, 2026

पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा द्वारा हाल ही में साझा की गई उनकी डायरियों में बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के लिए उनके मन में गहरा सम्मान था। उन्होंने लिखा था कि इंदिरा गांधी के बाद मोदी ही एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे, जो जनता की नब्ज को इतनी अच्छी तरह समझ पाए। मुखर्जी खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के उस भाव से प्रभावित थे, जब जम्मू-कश्मीर में आई भीषण बाढ़ के दौरान उन्होंने सैनिकों और स्थानीय लोगों के साथ दीवाली मनाकर सहानुभूति दिखाई थी।