250 करोड़ रुपये का इनोवेशन फंड गोवा AI मिशन 2027 को सहारा देगा, जिसके तहत 50 सरकारी स्कूलों में AI लैब बनेंगे और 500 शिक्षकों को प्रशिक्षण मिलेगा।

कोंकणी भाषा में AI टूल विकसित करने और स्थानीय व्यवसायों को ज्यादा AI का उपयोग करने में मदद करने की भी एक पहल होगी।

इसके अलावा, नई योजनाएं स्टार्टअप्स को संसाधन प्रदान करके मदद करेंगी और नैतिक इनोवेशन को बढ़ावा देंगी, ताकि सीखने, सिखाने या अपना कुछ नया शुरू करने के अवसर मिल सकें।