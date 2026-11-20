गोवा की AI नीति: 50,000 युवाओं को मिलेगी 'भविष्य की नौकरी', 250 करोड़ रुपये का बजट
लेखन आबिद खान
गोवा ने हाल ही में अपनी नई AI नीति 2026 पेश की है। इसका मकसद 2030 तक 50,000 ग्रेजुएट छात्रों को AI में प्रशिक्षित करना है।
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इस योजना का ऐलान किया है।
इसमें युवाओं को भविष्य की नौकरियों के लिए जरूरी तकनीकी हुनर सिखाने पर बहुत ध्यान दिया जाएगा, जिसके लिए बजट का एक बड़ा हिस्सा भी इस्तेमाल होगा।
गोवा के AI मिशन को 250 करोड़ रुपये का फंड मिलेगा
250 करोड़ रुपये का इनोवेशन फंड गोवा AI मिशन 2027 को सहारा देगा, जिसके तहत 50 सरकारी स्कूलों में AI लैब बनेंगे और 500 शिक्षकों को प्रशिक्षण मिलेगा।
कोंकणी भाषा में AI टूल विकसित करने और स्थानीय व्यवसायों को ज्यादा AI का उपयोग करने में मदद करने की भी एक पहल होगी।
इसके अलावा, नई योजनाएं स्टार्टअप्स को संसाधन प्रदान करके मदद करेंगी और नैतिक इनोवेशन को बढ़ावा देंगी, ताकि सीखने, सिखाने या अपना कुछ नया शुरू करने के अवसर मिल सकें।