कर्नाटक में एक प्रदर्शन के दौरान मामला तब गरमा गया जब लिंगायत नेता प्रकाश महाजन ने खुलेआम लेखक रवि हंज को जान से मारने वाले को 5 लाख रुपये देने का ऐलान कर दिया।

महाजन ने अथानी में यह घोषणा की और अपना फोन नंबर भी साझा किया। उन्होंने लोगों से हंज के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की। आरोप है कि हंज ने 12वीं सदी के समाज सुधारक बसवेश्वर के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।