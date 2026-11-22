कर्नाटक: लेखक रवि हंज की हत्या करने पर लिंगायत नेता ने की इनाम की घोषणा, भड़का विवाद
लेखन आबिद खान
कर्नाटक में एक प्रदर्शन के दौरान मामला तब गरमा गया जब लिंगायत नेता प्रकाश महाजन ने खुलेआम लेखक रवि हंज को जान से मारने वाले को 5 लाख रुपये देने का ऐलान कर दिया।
महाजन ने अथानी में यह घोषणा की और अपना फोन नंबर भी साझा किया। उन्होंने लोगों से हंज के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की। आरोप है कि हंज ने 12वीं सदी के समाज सुधारक बसवेश्वर के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
हंज केरलम से गिरफ्तार
यह विवाद तब शुरू हुआ जब हंज ने एक किताब जारी की और उसमें बसव दर्शन पर टिप्पणी की। इसके बाद पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए।
कर्नाटक सरकार ने इस किताब को जब्त कर लिया और हंज को केरलम से गिरफ्तार किया।
एक तरफ जहां महाजन कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शन के आयोजक प्रभु चन्नाबसावा स्वामी ने इनाम की इस घोषणा की कड़े शब्दों में निंदा की।