बेंगलुरु-मुंबई सुपरफास्ट ट्रेन जून में दौड़ेगी, वंदे भारत स्लीपर का सपना भी होगा पूरा

वंदे भारत स्लीपर का प्रस्ताव और हुब्बल्ली का आधुनिक मेकओवर

एक और बड़ी खबर यह है कि इस ट्रेन को वंदे भारत स्लीपर सेवा में बदलने का प्रस्ताव भी तैयार है। इससे रात भर की यात्रा और भी ज्यादा आरामदायक हो जाएगी।

हुब्बल्ली स्टेशन को भी आधुनिक बनाने का प्रस्ताव है, ताकि वह ज्यादा यात्रियों को बेहतर सुविधाएं दे सके और भीड़ को संभाल सके। इसके अलावा, उत्तरी कर्नाटक में एक नया रेल सर्वे भी जल्द ही किया जाएगा। यह सर्वे स्थानीय यात्रा और व्यापार को बढ़ावा देगा।