बेंगलुरु-मुंबई सुपरफास्ट ट्रेन जून में दौड़ेगी, वंदे भारत स्लीपर का सपना भी होगा पूरा
केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने बेंगलुरु और मुंबई के बीच एक नई सुपरफास्ट ट्रेन के जून के आखिर तक शुरू होने की घोषणा की है। यह ट्रेन कर्नाटक के मध्य से होकर गुजरेगी। इससे तुमकुरु, दावणगेरे, हुब्बल्ली-धारवाड़ और बेलागावी जैसे बड़े शहर आपस में जुड़ जाएंगे। यह ट्रेन उन छात्रों, पेशेवरों और सभी यात्रियों के लिए सफर आसान बनाएगी, जो अक्सर लंबी हवाई यात्राओं या धीमी ट्रेनों से थक जाते हैं।
वंदे भारत स्लीपर का प्रस्ताव और हुब्बल्ली का आधुनिक मेकओवर
एक और बड़ी खबर यह है कि इस ट्रेन को वंदे भारत स्लीपर सेवा में बदलने का प्रस्ताव भी तैयार है। इससे रात भर की यात्रा और भी ज्यादा आरामदायक हो जाएगी।
हुब्बल्ली स्टेशन को भी आधुनिक बनाने का प्रस्ताव है, ताकि वह ज्यादा यात्रियों को बेहतर सुविधाएं दे सके और भीड़ को संभाल सके। इसके अलावा, उत्तरी कर्नाटक में एक नया रेल सर्वे भी जल्द ही किया जाएगा। यह सर्वे स्थानीय यात्रा और व्यापार को बढ़ावा देगा।