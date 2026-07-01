हरियाणा: रिटायरमेंट से चंद घंटे पहले IAS प्रदीप कुमार 504 करोड़ के बैंक घोटाले में गिरफ्तार

CBI का दावा- कुमार की वजह से 169 करोड़ का नुकसान

CBI के मुताबिक, कुमार के कारनामों की वजह से प्रदूषण बोर्ड को करीब 169 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। यह रकम 8 हरियाणा विभागों और चंडीगढ़ की कई एजेंसियों से निकाली गई थी। अब तक इस मामले में 2 बैंक अधिकारियों और कई सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कुल 17 लोगों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की गई है। कुमार की जमानत याचिका पर 2 जुलाई को सुनवाई होगी। इस बीच, शहर के दूसरे प्रोजेक्ट्स से जुड़े घोटालों की जांच भी लगातार जारी है।