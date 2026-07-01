हरियाणा: रिटायरमेंट से चंद घंटे पहले IAS प्रदीप कुमार 504 करोड़ के बैंक घोटाले में गिरफ्तार
रिटायरमेंट से कुछ घंटे पहले ही, हरियाणा के वरिष्ठ IAS अधिकारी प्रदीप कुमार को CBI ने गिरफ्तार कर लिया। उन पर IDFC फर्स्ट बैंक की चंडीगढ़ ब्रांच में 504 करोड़ रुपये के एक बड़े बैंक घोटाले में कथित भूमिका निभाने का आरोप है। राज्य प्रदूषण बोर्ड के सदस्य सचिव रहते हुए, आरोप है कि उन्होंने सरकारी फंड, जिन्हें फिक्स्ड डिपॉजिट के तौर पर जमा किया जाना था, उन्हें चुपचाप एक अनधिकृत खाते में भेज दिया।
CBI का दावा- कुमार की वजह से 169 करोड़ का नुकसान
CBI के मुताबिक, कुमार के कारनामों की वजह से प्रदूषण बोर्ड को करीब 169 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। यह रकम 8 हरियाणा विभागों और चंडीगढ़ की कई एजेंसियों से निकाली गई थी। अब तक इस मामले में 2 बैंक अधिकारियों और कई सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कुल 17 लोगों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की गई है। कुमार की जमानत याचिका पर 2 जुलाई को सुनवाई होगी। इस बीच, शहर के दूसरे प्रोजेक्ट्स से जुड़े घोटालों की जांच भी लगातार जारी है।