दिल्ली में आज 5 घंटे गुल रहेगी बिजली, जानें कहीं आपका इलाका भी तो नहीं?

दिल्ली के इलाकों में बिजली कटने का समय

मुंडका के सविता विहार और मुंडका एक्सटेंशन में बिजली सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक नहीं होगी। मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया में दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिजली गुल रहेगी।

वहीं, वीना एन्क्लेव वेस्ट केबिन ब्लॉक में दोपहर 1 बजे से दोपहर 3 बजे तक बिजली बाधित रहेगी। अलकनंदा के B-ब्लॉक में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक बिजली नहीं होगी। जनकपुरी के मीनाक्षी गार्डन और अशोक नगर में सुबह 10 बजे के ठीक बाद से दोपहर 12:07 बजे तक और डिस्ट्रिक्ट सेंटर में दोपहर 2 बजे तक बिजली की कटौती रहेगी।

टैगोर गार्डन के B-2 ब्लॉक, रघुबीर नगर और एक्सटेंशन इलाकों में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक बिजली गुल रहेगी। बता दें कि इन घंटों में बिजली टीमें सर्किट और ट्रांसफार्मर पर काम करेंगी, ताकि बिजली सप्लाई को और मजबूत बनाया जा सके। ऐसे में अपनी सुविधा के लिए मोबाइल और बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पहले से ही चार्ज कर लें। साथ ही, इन घंटों के दौरान लिफ्ट का इस्तेमाल करने से बचें।