पंजाब में बिजली संकट: धान की फसल पर सूखने का खतरा, विपक्ष का फूटा गुस्सा
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पंजाब में धान की खेती के बीच बिजली की लगातार कटौती हो रही है और लोगों में भारी गुस्सा है। बिजली की मांग 17,405 MW तक पहुंच गई है, जिससे घरों, दफ्तरों और खेतों में बार-बार बिजली जा रही है।
किसान संगठनों और कांग्रेस ने कहा है कि जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब AAP सरकार काम से गायब रही।
पटियाला पुलिस ने चलाई पानी की बौछारें
पटियाला में बिजली दफ्तरों के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने पानी की बौछारें चलाईं। जालंधर समेत कई इलाकों में किसानों का कहना है कि सिंचाई के लिए बिजली न मिलने से उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं।
विपक्षी नेताओं ने सरकार की खराब योजना की आलोचना की है, जबकि किसान संघों ने चेतावनी दी है कि स्थिति जल्दी ठीक न होने पर वे प्रदर्शन और तेज करेंगे। हर कोई समाधान की तलाश में है, लेकिन माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है।