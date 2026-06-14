चेन्नई में 14 जून को 8 घंटे अंधेरा, इन इलाकों में 9 से 5 बजे तक गुल रहेगी बिजली

लोगों से फोन-लैपटॉप चार्ज करने की अपील

वल्लम, वडकल, सिरुकाडु, सलाईयानुर, पलानल्लुर, मेट्टुपालयम, वल्लमकंदीगई और एचूर में रहने वाले लोग ध्यान दें। ये सभी इलाके वल्लम-वडकल सब-स्टेशन के दायरे में आते हैं। अधिकारियों ने इन इलाकों के निवासियों से अपील की है कि वे पहले से ही अपने फोन और लैपटॉप पूरी तरह चार्ज कर लें। व्यवसायों को बैकअप पावर का इंतजाम कर लेना चाहिए। साथ ही, जो लोग अपनी मेडिकल जरूरतों के लिए बिजली पर निर्भर हैं, उन्हें अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। इस अपग्रेड का मकसद भविष्य में होने वाली बिजली कटौती को कम करना है।