केरलम में बिजली संकट के चौंकाने वाले कारण: AC और EV ने बढ़ाई 1000 मेगावॉट मांग

केरलम इस समय एक बड़े बिजली संकट से जूझ रहा है क्योंकि बिजली की मांग पिछले साल के मुकाबले 1,000 मेगावॉट से भी ज्यादा बढ़ गई है। ज्यादा लोग एयर कंडीशनर (AC), पंखे इस्तेमाल कर रहे हैं और देर रात इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी चार्ज की जा रही हैं, जिससे बिजली ग्रिड पर भारी दबाव पड़ रहा है। कोयले की कमी ने इस स्थिति को और गंभीर बना दिया है। बिजली मंत्री सनी जोसेफ ने खुद माना है कि रात के समय इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करना बिजली की ज़्यादा खपत की एक बड़ी वजह है।