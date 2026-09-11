केरलम में बिजली संकट के चौंकाने वाले कारण: AC और EV ने बढ़ाई 1000 मेगावॉट मांग
केरलम इस समय एक बड़े बिजली संकट से जूझ रहा है क्योंकि बिजली की मांग पिछले साल के मुकाबले 1,000 मेगावॉट से भी ज्यादा बढ़ गई है। ज्यादा लोग एयर कंडीशनर (AC), पंखे इस्तेमाल कर रहे हैं और देर रात इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी चार्ज की जा रही हैं, जिससे बिजली ग्रिड पर भारी दबाव पड़ रहा है। कोयले की कमी ने इस स्थिति को और गंभीर बना दिया है। बिजली मंत्री सनी जोसेफ ने खुद माना है कि रात के समय इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करना बिजली की ज़्यादा खपत की एक बड़ी वजह है।
केरलम ने 530 मेगावॉट बिजली उधार ली
राज्य अपनी जरूरत की सिर्फ़ एक-चौथाई बिजली ही खुद बना पाता है। इडुक्की हाइड्रो प्लांट के बाद से राज्य में कोई बड़ा नया बिजली प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ है। सरकार अब सौर ऊर्जा को स्टोर करने वाले प्लांट और एर्नाकुलम में एक बड़ा बैटरी सिस्टम बनाने की कोशिश कर रही है। इस साल की शुरुआत में जब बिजली की मांग सबसे ज्यादा थी, तब केरलम ने 530 मेगावॉट बिजली उधार ली थी। राज्य का लक्ष्य है कि वह इसे 30 सितंबर तक वापस चुका दे।