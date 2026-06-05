दिल्ली में 6 जून को गुल रहेगी बिजली, जानिए किस इलाके में कितनी देर होगी कटौती

किस इलाके में कितनी देर होगी कटौती

पालम में सुबह 8 से 9:30 बजे तक बिजली नहीं आएगी। निजामुद्दीन में भी सुबह 8 से 10 बजे तक बिजली गुल रहेगी। मुंडका में सुबह 9 से 11 बजे के बीच दो बार बिजली कटेगी। साकेत में सुबह 10 से 11 बजे तक बिजली की आपूर्ति बंद रहेगी। सरिता विहार में सुबह 10:40 से दोपहर 2:40 बजे तक और नंगलोई में सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक लंबी अवधि की कटौती होगी। ऐसे में अपने मोबाइल और दूसरे जरूरी डिवाइस पहले से ही चार्ज कर लें। एक टॉर्च या लालटेन भी पास रखना न भूलें। अगर आपको कोई परेशानी होती है, तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।