उत्तर प्रदेश: भाइयों ने ही की थी बहन की हत्या, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोली पोल

उत्तर प्रदेश के भदोही में 2 किशोर भाइयों ने कथित तौर पर कबूल किया है कि उन्होंने अपनी 21 साल की बहन का गला घोंटकर मार डाला। परिवार को उसका किसी और के साथ रिश्ता पसंद नहीं था।

4 नवंबर को खुशी अपने घर में फांसी पर लटकी मिली थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उसकी गला घोंटकर हत्या की गई थी।