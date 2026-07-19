मुंबई कोस्टल रोड पर फिर हुआ बड़ा हादसा, अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई कार

मुंबई की कोस्टल रोड पर रविवार को एक पोर्श कार अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर से जा टकराई। इस हादसे में कार को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन चालक बाल-बाल बच गया। टक्कर लगते ही कार के एयरबैग तुरंत खुल गए, जिससे उनकी जान बच गई। इस घटना के बाद कुछ देर के लिए रास्ते पर यातायात धीमा पड़ गया था, लेकिन किसी को कोई चोट नहीं लगी और कोई लंबा जाम भी नहीं लगा।