मुंबई कोस्टल रोड पर फिर हुआ बड़ा हादसा, अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई कार

मुंबई कोस्टल रोड पर फिर हुआ बड़ा हादसा, अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई कार
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मुंबई की कोस्टल रोड पर रविवार को एक पोर्श कार अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर से जा टकराई। इस हादसे में कार को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन चालक बाल-बाल बच गया। टक्कर लगते ही कार के एयरबैग तुरंत खुल गए, जिससे उनकी जान बच गई। इस घटना के बाद कुछ देर के लिए रास्ते पर यातायात धीमा पड़ गया था, लेकिन किसी को कोई चोट नहीं लगी और कोई लंबा जाम भी नहीं लगा।
सुरंग में आग के बाद पुलिस ने की हादसे की जांच
पुलिस अब इस हादसे की जांच कर रही है। यह जांच इसलिए भी अहम है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले इसी कोस्टल रोड की एक सुरंग में आग लगने से लोग दहशत में आ गए थे और रास्ते में ही फंस गए थे। इन दोनों घटनाओं ने इस व्यस्त रास्ते का इस्तेमाल करने वाले हर शख्स के मन में सड़क सुरक्षा को लेकर एक बार फिर चिंता पैदा कर दी है।