दिल्ली-NCR में 'गंभीर' वायु संकट: AQI 400 पार, GRAP-3 के नियम लागू
दिल्ली-NCR में प्रदूषण की स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी है। बल्लभगढ़ में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 419 दर्ज किया गया, जबकि दिल्ली में यह आंकड़ा 403 रहा। दोनों ही जगहें 'गंभीर' श्रेणी में आ गई हैं।
गाजियाबाद, नोएडा और खोड़ा की हालत भी कुछ अलग नहीं है। पूरे इलाके में लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है।
दिल्ली में GRAP का तीसरा चरण लागू
ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का तीसरा चरण अब लागू कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब पहले से कहीं ज्यादा सख्त नियम लागू होंगे।
पुराने पेट्रोल और डीजल के वाहनों पर रोक लगेगी। धूल फैलाने वाले निर्माण कार्य बंद कर दिए जाएंगे। इसके अलावा, दिल्ली के बाहर से आने वाले मध्यम और हल्के माल ढोने वाले वाहनों को राजधानी में प्रवेश नहीं मिलेगा।
GRAP के तहत प्रदूषण के स्तर को देखते हुए चरणबद्ध तरीके से पाबंदियां लगाई जाती हैं। इन तमाम कोशिशों के बाद भी दिल्ली-NCR की हवा की गुणवत्ता अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।