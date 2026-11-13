दिल्ली-NCR में 'गंभीर' वायु संकट: AQI 400 पार, GRAP-3 के नियम लागू

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का तीसरा चरण अब लागू कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब पहले से कहीं ज्यादा सख्त नियम लागू होंगे।

पुराने पेट्रोल और डीजल के वाहनों पर रोक लगेगी। धूल फैलाने वाले निर्माण कार्य बंद कर दिए जाएंगे। इसके अलावा, दिल्ली के बाहर से आने वाले मध्यम और हल्के माल ढोने वाले वाहनों को राजधानी में प्रवेश नहीं मिलेगा।

GRAP के तहत प्रदूषण के स्तर को देखते हुए चरणबद्ध तरीके से पाबंदियां लगाई जाती हैं। इन तमाम कोशिशों के बाद भी दिल्ली-NCR की हवा की गुणवत्ता अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।