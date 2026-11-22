उत्तर प्रदेश के गोपीगंज से स्कूल जाते वक्त लापता हुईं 14 और 15 साल की 2 नाबालिग लड़कियों को भदोही में ढूंढ निकाला गया है।

14 साल की लड़की की मां की शिकायत के बाद पुलिस हरकत में आई और दोनों लड़कियों को सुरक्षित बचा लिया गया।

हालांकि, मेडिकल जांच में उनके साथ मारपीट की पुष्टि हुई है।

इस मामले में 22 से 24 साल की उम्र के 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन पर BNS की धारा 64(1) और POCSO एक्ट के तहत आरोप लगाए गए हैं और वे अब न्यायिक हिरासत में हैं।