बिहार: गोलीकांड के आरोपी पुलिस अधिकारी की रहस्यमयी मौत

बिहार में एक व्यक्ति को गोली मारने के आरोपी पुलिस अधिकारी चंद्र मोहन सिंह गुरुवार को मधुबनी के एक खेत में मृत पाए गए। पुलिस इस महीने की शुरुआत से ही उनकी तलाश कर रही थी, क्योंकि उन पर एक महिला के घर में पकड़े जाने के बाद अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गोली चलाने का आरोप था।

बताया जाता है कि उस महिला से उनके संबंध थे। उनकी पहचान मौके पर मिले उनके आधार कार्ड और बाकी सामान से हुई।