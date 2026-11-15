हरियाणा के नूंह में पुलिस की गोतस्करों के साथ मुठभेड़, 2 मारे गए

हरियाणा के नूंह में रविवार सुबह करीब 4:30 बजे फिरोजपुर झिरका पुलिस की क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (CIA) की टीम का गोतस्करों से सामना हुआ। टीम का नेतृत्व सब-इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह कर रहे थे।

इस दौरान पुलिस और तस्करों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई। गोलीबारी में 2 आरोपी- साबिर और गब्बर- घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया।