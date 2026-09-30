वाराणसी के मंदिर का वायरल हुआ वीडियो निकला AI से बना हुआ, पुलिस ने खोली पोल

वाराणसी के लाट भैरव मंदिर में एक आपत्तिजनक डांस का वीडियो इस हफ्ते खूब वायरल हुआ था। पुलिस ने अब इसकी पुष्टि की है कि यह वीडियो दरअसल AI से बनाया गया था।

इस क्लिप में बाबा लाट भैरव बारात उत्सव के समय पुलिसकर्मियों को यह डांस देखते हुए दिखाया गया था, जिसके बाद ऑनलाइन खूब हंगामा मच गया।

पुलिस ने साफ किया कि सार्वजनिक रूप से मौजूद किसी भी वीडियो में पुलिसकर्मी दिखाई नहीं दिए हैं। उनका कहना है कि इस वीडियो को पुलिस की छवि खराब करने के इरादे से बनाया गया था और अब इसे फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है।