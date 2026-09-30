वाराणसी के मंदिर का वायरल हुआ वीडियो निकला AI से बना हुआ, पुलिस ने खोली पोल
वाराणसी के लाट भैरव मंदिर में एक आपत्तिजनक डांस का वीडियो इस हफ्ते खूब वायरल हुआ था। पुलिस ने अब इसकी पुष्टि की है कि यह वीडियो दरअसल AI से बनाया गया था।
इस क्लिप में बाबा लाट भैरव बारात उत्सव के समय पुलिसकर्मियों को यह डांस देखते हुए दिखाया गया था, जिसके बाद ऑनलाइन खूब हंगामा मच गया।
पुलिस ने साफ किया कि सार्वजनिक रूप से मौजूद किसी भी वीडियो में पुलिसकर्मी दिखाई नहीं दिए हैं। उनका कहना है कि इस वीडियो को पुलिस की छवि खराब करने के इरादे से बनाया गया था और अब इसे फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है।
बाबा लाट भैरव उत्सव पर छिड़ी बहस
बाबा लाट भैरव बारात उत्सव (23-27 सितंबर) परंपराओं और रीति-रिवाजों का उत्सव है।
हालांकि, इस उत्सव में डांस को लेकर हमेशा से बहस रही है। सनातन रक्षक दल के अध्यक्ष अजय शर्मा जैसे कुछ लोगों का मानना है कि इस तरह के डांस प्रदर्शन हाल ही में इसमें शामिल किए गए हैं।
इसी बीच, समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ऐसे आयोजनों के प्रबंधन को लेकर सवाल उठाए और उसकी आलोचना की।
इस पूरे घटनाक्रम ने संस्कृति और सोशल मीडिया किस तरह हमारी धारणाओं को आकार देता है, इन जैसे बड़े विषयों पर नई बहस छेड़ दी है।