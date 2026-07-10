प्रधानमंत्री मोदी का न्यूजीलैंड दौरा कितना अहम, क्या है एजेंडा और किन मुद्दों पर होगी चर्चा?

अहमियत

भारत के लिए कितना अहम है न्यूजीलैंड?

न्यूजीलैंड में करीब 3 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं। इसके अलावा लगभग 8,000 भारतीय छात्र वहां शिक्षा हासिल कर रहे हैं। वर्ष 2023-24 में दोनों देशों के बीच वस्तु व्यापार 8,325 करोड़ रुपये था, जो 2024-25 में बढ़कर करीब 12,000 करोड़ रुपये हो गया। भारत से न्यूजीलैंड को दवाइयां, मशीनरी, वस्त्र, वाहन, कीमती पत्थर और आभूषण सहित कई उत्पाद निर्यात किए जाते हैं। वहीं, न्यूजीलैंड से भारत ऊन, लोहा-इस्पात, एल्युमीनियम, फल, मेवे और अन्य सामान आयात करता है।