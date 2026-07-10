प्रधानमंत्री मोदी का न्यूजीलैंड दौरा कितना अहम, क्या है एजेंडा और किन मुद्दों पर होगी चर्चा?
क्या है खबर?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड पहुंच चुके हैं। यह बीते 40 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। ऑकलैंड हवाई अड्डे पर खुद न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री लक्सन के बीच ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता होगी। आइए दौरे से जुड़ी हर बात समझते हैं।
कार्यक्रम
कैसा रहेगा प्रधानमंत्री का दौरा?
दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय बैठक में भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की घोषणा की जाएगी। ऑकलैंड के स्पार्क एरिना में प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे, जिसमें 10,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इस कार्यक्रम को 'किया ओरा मोदी' नाम दिया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के गवर्नर-जनरल, प्रमुख व्यापारिक घरानों और खेल जगत की हस्तियों के साथ भी बैठकें करेंगे।
एजेंडा
क्या है यात्रा का एजेंडा?
दोनों नेता आर्थिक, व्यापारिक और वाणिज्यिक संबंधों को और बेहतर बनाने के तरीकों पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा रक्षा, शिक्षा और तकनीकी आदान-प्रदान को गहरा करने पर बात होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'मिस्टर लक्सन के साथ मेरी बातचीत आर्थिक, व्यापारिक और वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ाने के तरीकों पर केंद्रित होगी। मेरी यह यात्रा मार्च 2025 में प्रधानमंत्री लक्सन की भारत यात्रा के बाद हमारे द्विपक्षीय संबंधों में बनी मजबूत गति को सार्थक रूप से आगे बढ़ाएगी।'
FTA
दोनों देशों में FTA कितना अहम?
मार्च, 2025 में दोनों देशों ने FTA पर बातचीत शुरू की थी और 9 महीनों में इसे पूरा किया गया। समझौते के तहत भारत के 100 प्रतिशत निर्यात पर आयात शुल्क खत्म हो जाएगा। वहीं, न्यूजीलैंड के 95 प्रतिशत उत्पादों को टैरिफ में छूट मिलेगी। न्यूजीलैंड अगले 15 वर्षों में भारत में करीब 1.86 लाख करोड़ रुपये निवेश करेगा। प्रधानमंत्री लक्सन ने कहा कि समझौता होने के पहले ही दिन से न्यूजीलैंड के 57 प्रतिशत निर्यात शुल्क-मुक्त होंगे।
भारत
FTA से भारत को क्या-क्या फायदे?
भारत के सभी 8,284 निर्यात उत्पादों को पहले दिन से ही न्यूजीलैंड के बाजार में शुल्क मुक्त प्रवेश मिलेगा। भारत के दवा और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के लिए नियामक प्रक्रियाएं आसान होंगी। न्यूजीलैंड एक अस्थायी वीजा कार्यक्रम के जरिए 3 सालों के लिए भारतीय पेशेवरों को हर साल लगभग 1,600 वीजा जारी करेगा। भारत के लिए रणनीतिक रूप से अहम प्रशांत बाजार और व्यापक ओशिनिया क्षेत्र के लिए व्यापार का रास्ता खुलेगा।
अहमियत
भारत के लिए कितना अहम है न्यूजीलैंड?
न्यूजीलैंड में करीब 3 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं। इसके अलावा लगभग 8,000 भारतीय छात्र वहां शिक्षा हासिल कर रहे हैं। वर्ष 2023-24 में दोनों देशों के बीच वस्तु व्यापार 8,325 करोड़ रुपये था, जो 2024-25 में बढ़कर करीब 12,000 करोड़ रुपये हो गया। भारत से न्यूजीलैंड को दवाइयां, मशीनरी, वस्त्र, वाहन, कीमती पत्थर और आभूषण सहित कई उत्पाद निर्यात किए जाते हैं। वहीं, न्यूजीलैंड से भारत ऊन, लोहा-इस्पात, एल्युमीनियम, फल, मेवे और अन्य सामान आयात करता है।