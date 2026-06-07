उज्जवला योजना में LPG सिलेंडर सिर्फ 642 रुपये में! लेकिन कैसे?

घरेलू LPG पर सरकार का कुल घाटा करीब 60,000 करोड़ रुपये

भारत में मिलने वाली LPG पाकिस्तान या अमेरिका से भी सस्ती है। हालांकि, इस सस्ती LPG की कीमत सरकार चुकाती है। सरकार हर सिलेंडर पर लगभग 700 रुपये का नुकसान उठाती है और पिछले वित्तीय वर्ष के आखिर तक, घरेलू LPG पर कुल घाटा करीब 60,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया था। PMUY परिवारों को हर रिफिल पर 300 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी भी दी जाती है, जो साल में ज्यादा से ज्यादा 4 बार तक मिल सकती है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सप्लाई से जुड़ी कोई समस्या आने पर भी, देश में गैस की कमी न हो, इसके लिए भारत ने कई कदम उठाए हैं। भारत ने घरेलू उत्पादन में 60 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी की है, साथ ही अमेरिका और अल्जीरिया जैसे देशों से आयात भी बढ़ाया है। इसके अलावा, OTP-आधारित डिलीवरी की जांच शुरू की गई है, ताकि सब्सिडी का लाभ सही परिवारों तक ही पहुंचे और इसकी कालाबाजारी न हो सके।