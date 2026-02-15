प्रधानमंत्री RAHAT योजना: सड़क हादसे में घायलों को कैसे मिलेगा 1.5 लाख तक का मुफ्त इलाज?

योजना जानिए योजना की बड़ी बातें योजना के तहत, सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। यानी इलाज के लिए मरीज या उसके परिजनों को अस्पताल में कोई पैसा जमा नहीं करना होगा। पूरा खर्च सरकार द्वारा उठाया जाएगा। यह सुविधा दुर्घटना वाले दिन से 7 दिनों तक मान्य रहेगी। अगर मरीज की हालत गंभीर नहीं है, तो उसे 24 घंटे तक अस्पताल में इलाज मिलेगा। अगर मरीज की हालत गंभीर है, तो यह समय सीमा 48 घंटे होगी।

लाभ किन लोगों को मिलेगा योजना का फायदा? योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके लिए किसी भी तरह का पंजीयन, बीमा या अन्य किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी। देश का हर नागरिक, चाहे वह किसी भी वर्ग या आय समूह से हो, इस योजना का फायदा उठा सकेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, इस योजना से यह सुनिश्चित होगा कि सड़क दुर्घटना के बाद तुरंत इलाज न मिलने के कारण किसी की जान न जाने पाए।

भुगतान कैसे होगा योजना का भुगतान? अस्पतालों को मोटर वाहन दुर्घटना कोष (MVAF) के माध्यम से इलाज की राशि का भुगतान किया जाएगा। अगर दुर्घटना में शामिल वाहन का बीमा है, तो भुगतान बीमा कंपनियों द्वारा दिए गए राशि से किया जाएगा। अगर वाहन का बीमा नहीं है और अन्य वाहन टक्कर मारकर भाग गया है, तो सरकार अपने पास से अस्पतालों को भुगतान करेगी। अस्पतालों को वित्तीय आश्वासन देने के लिए स्वीकृत दावों का निपटारा राज्य स्वास्थ्य एजेंसी द्वारा 10 दिनों के भीतर किया जाएगा।

अस्पताल किन-किन अस्पतालों में मिलेगी सुविधा? योजना के तहत, कैशलेस इलाज की सुविधा केवल सरकार द्वारा चुने गए अस्पतालों में ही मिलेगी। इन अस्पतालों को सरकार की ओर से तय मानकों के आधार पर चुना गया है, ताकि बेहतर और सुरक्षित इलाज मिल सके। योजना को आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ERSS) 112 के साथ जोड़ा गया है। यानी पीड़ित या घटनास्थल पर मौजूद कोई भी व्यक्ति नजदीकी अस्पताल के बारे में जानकारी के लिए सीधे 112 नंबर पर फोन कर सकता है।