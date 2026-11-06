प्रधानमंत्री मोदी समेत कई नेताओं ने दी धनतेरस की बधाई, देश के लिए मांगी सेहत और समृद्धि

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देशवासियों को धनतेरस के पावन पर्व की बधाई दी और सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की।

प्रधानमंत्री मोदी ने इस त्योहार पर सभी के जीवन में समृद्धि, खुशी, शांति और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। वहीं, योगी आदित्यनाथ और नितिन गडकरी ने भी अपनी शुभकामनाएं देते हुए सभी के लिए आशीर्वाद मांगा।