प्रधानमंत्री मोदी ने दिवाली पर राष्ट्र के नाम पत्र लिखा, देश विकसित बनाने का मंत्र बताया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली के अवसर पर मंगलवार को राष्ट्र के नाम एक पत्र लिखा है, जिसमें राष्ट्र की उपलब्धियों का जिक्र है और भारत को विकसित बनाने का मंत्र बताया गया है। उन्होंने पत्र में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को याद किया और पहलगाम हमले के बाद 'ऑपरेशन सिंदूर' की सराहना की। इस दौरान उन्होंने वस्तु और सेवा कर (GST) की नई दरों को 'बचत का उत्सव' बताते हुए नागरिकों से स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया है।

स्वदेशी क्या है प्रधानमंत्री मोदी का भारत को विकसित बनाने का मंत्र? प्रधानमंत्री मोदी ने पत्र के जरिए लोगों से गर्व से स्वदेशी अपनाने और स्वास्थ्य पर ध्यान देने को कहा है। उन्होंने लिखा, "यह स्वदेशी है! आइए, एक भारत, श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा दें। आइए, सभी भाषाओं का सम्मान करें। आइए, स्वच्छता बनाए रखें। आइए, अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। आइए, अपने भोजन में तेल का प्रयोग 10 प्रतिशत तक कम करें और योग को अपनाएं। ये सभी प्रयास हमें तेज़ी से विकसित भारत की ओर ले जाएंगे।"

पत्र ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री ने क्या लिखा? प्रधानमंत्री मोदी ने पत्र में लिखा, "ऊर्जा और उत्साह से भरे दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के बाद यह दूसरी दीपावली है। प्रभु श्रीराम हमें धर्म की शिक्षा देते हैं और अन्याय के विरुद्ध लड़ने का साहस भी देते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण हमने कुछ महीने पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, भारत ने न केवल धर्म की रक्षा की, बल्कि अन्याय का बदला भी लिया।"

नक्सलवाद नक्सलवाद के खात्मे पर जोर प्रधानमंत्री ने आगे लिखा, "यह दीपावली इसलिए भी ख़ास है क्योंकि पहली बार देश भर के कई जिलों में, दूर-दराज़ के इलाकों में भी, दीप जलाए जाएंगे। ये वो जिले हैं जहां नक्सलवाद और माओवादी आतंकवाद को जड़ से खत्म कर दिया गया है। हाल के दिनों में, हमने कई लोगों को हिंसा का रास्ता छोड़कर, देश के संविधान में आस्था जताते हुए, विकास की मुख्यधारा में शामिल होते देखा है। यह देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।"