महाराष्ट्र में 'लाडकी बहिन योजना' का पैसा खा गए 12,431 पुरुष, सामने आया घोटाला- रिपोर्ट

महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना (मेरी लाडली बहन योजना) को लेकर बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। इस योजना के तहत सिर्फ महिलाओं को लाभ दिया जाना था, लेकिन महाराष्ट्र में 12,431 पुरुषों को इसका लाभ दे दिया गया है। इंडियन एक्सप्रेस ने सूचना के अधिकार (RTI) कानून से मिली जानकारी के आधार पर यह खुलासा किया है। योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की मदद महाराष्ट्र सरकार की ओर से की जाती है।

घोटाला क्या है पूरा मामला? महिला एवं बाल विकास विभाग ने बताया कि इस योजना के तहत 12,431 पुरुषों और 77,980 अपात्र महिलाओं को क्रमश: 13 महीने और 12 महीने के लिए 1,500 रुपये गलत तरीके से वितरित किए गए थे। जानकारी सामने आने के बाद विभाग ने सत्यापन किया और पुरुष लाभार्थियों और अपात्र महिलाओं को योजना से हटा दिया है। इसके अलावा योजना का लाभ लेने वालों में करीब 2,400 सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं। हालांकि, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू हुई है।

चूना सरकार को कितना लगा चूना? सत्यापन से पता चला कि योजना के तहत 12,431 पुरुषों को 13 महीने तक 1,500 रुपये के हिसाब से करीब 24.24 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। वहीं 77,980 अपात्र महिलाओं को 12 महीने तक 1,500 रुपये के हिसाब से 140.28 करोड़ रुपये बांटे गए हैं। इस हिसाब से सरकार को कुल 164.52 करोड़ रुपये का चूना लगा है। हालांकि, अभी सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि इस मामले में कोई कार्रवाई या वसूली की जाएगी या नहीं।