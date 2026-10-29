प्रधानमंत्री मोदी का गुजरात दौरा, कई बड़े डेयरी प्रोजेक्ट्स का करेंगे उद्घाटन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गुजरात दौरे के दौरान 30 और 31 अक्टूबर को बनास डेयरी के 3 अहम प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। इन तीनों प्रोजेक्ट्स की कुल लागत 407.56 करोड़ रुपये है।
इन प्रोजेक्ट्स में एक नया पशु अनुसंधान केंद्र, एक उन्नत फ्रेंच फ्राइज प्लांट और एक आधुनिक दूध भंडारण सुविधा शामिल है।
इन सभी का मकसद बनासकांठा के डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देना और स्थानीय किसानों की मदद करना है।
भीलड़ी में पशु प्रजनन, सनदार में फ्राइज, पालनपुर में भंडारण
भीलड़ी में भारत बोवाइन ब्रीडिंग ऐंड रिसर्च सेंटर बेहतर पशु नस्लों पर काम करेगा। इसे राष्ट्रीय डेयरी पहलों से सहयोग मिलेगा।
सनदार में नए सिरे से तैयार किया गया फ्रेंच फ्राइज प्लांट उत्पादन बढ़ाएगा, जिससे शायद सभी के लिए और ज्यादा फ्राइज उपलब्ध हो पाएंगे।
वहीं, पालनपुर में स्वचालित दूध भंडारण सुविधा UHT दूध उत्पादों के प्रबंधन, भंडारण और वितरण को बेहतर बनाएगी।
इसके अलावा, मोदी बायो-CNG प्लांट्स की आधारशिला भी रखेंगे। ये प्लांट कृषि कचरे को स्वच्छ ऊर्जा में बदलेंगे, जो पर्यावरण और ग्रामीण आय दोनों के लिए अच्छी खबर है।