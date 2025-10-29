प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापानी समकक्ष साने ताकाइची से बात की

नरेंद्र मोदी ने जापान की नवनियुक्त प्रधानमंत्री साने ताकाइची से फोन पर बात की

लेखन गजेंद्र 01:43 pm Oct 29, 202501:43 pm

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को जापान की नवनियुक्त प्रधानमंत्री साने ताकाइची से फोन पर बातचीत की। इस दौरान भारत-जापान संबंधों को मजबूत करने और द्विपक्षीय भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत के बाद एक्स पर लिखा कि उन्होंने आर्थिक सुरक्षा, रक्षा सहयोग, प्रतिभा गतिशीलता पर केंद्रित भारत-जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने के साझा दृष्टिकोण पर चर्चा की। दोनों वैश्विक शांति, स्थिरता, समृद्धि के लिए भारत-जापान के महत्वपूर्ण मजबूत संबंध पर सहमत हैं।