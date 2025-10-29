नरेंद्र मोदी ने जापान की नवनियुक्त प्रधानमंत्री साने ताकाइची से फोन पर बात की
क्या है खबर?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को जापान की नवनियुक्त प्रधानमंत्री साने ताकाइची से फोन पर बातचीत की। इस दौरान भारत-जापान संबंधों को मजबूत करने और द्विपक्षीय भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत के बाद एक्स पर लिखा कि उन्होंने आर्थिक सुरक्षा, रक्षा सहयोग, प्रतिभा गतिशीलता पर केंद्रित भारत-जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने के साझा दृष्टिकोण पर चर्चा की। दोनों वैश्विक शांति, स्थिरता, समृद्धि के लिए भारत-जापान के महत्वपूर्ण मजबूत संबंध पर सहमत हैं।
संबंध
दोनों के बीच हुई 25 मिनट तक बातचीत
जापान के विदेश मंत्रालय ने बातचीत के बाद बयान जारी कर रहा कि दोनों के बीच लगभग 25 मिनट तक बातचीत हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री ताकाइची ने कहा कि दोनों देश मूलभूत मूल्यों और रणनीतिक हितों को साझा करते हैं, इसलिए जापान, जापान-ऑस्ट्रेलिया-भारत-अमेरिका (क्वाड) के जरिए 'मुक्त और खुले हिंद-प्रशांत' के निर्माण की दिशा में मिलकर काम करना जारी रखना चाहता है। उन्होंने जापान-भारत विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी में एक नया स्वर्णिम अध्याय शुरू करने की मंशा व्यक्त की।
बयान
21 अक्टूबर बनीं थी जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री ताकाइची ने यह भी कहा कि वह प्रधानमंत्री मोदी की जापान यात्रा के दौरान किए गए समझौतों को भी आए बढ़ाएंगी। दौरे पर मोदी ने अगले दशक के लिए जापान-भारत संयुक्त दृष्टिकोण के आधार पर, जापान सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, निवेश, नवाचार और लोगों के बीच आदान-प्रदान सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की बात कही थी। बता दें कि ताकाइची ने 21 अक्टूबर को निचले सदन में बहुमत प्राप्त किया था और जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थीं।