प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंजामिन नेतन्याहू से बात की, जानिए क्या कहा

बातचीत

मौजूदा हालात पर बातचीत

प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत की जानकारी अंग्रेजी-हिब्रू में देते हुए लिखा, 'मौजूदा इलाके के हालात पर बात करने के लिए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फ़ोन पर बात हुई। हाल के घटनाक्रमों पर भारत की चिंताएं बताईं और आम लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। भारत ने लड़ाई जल्द खत्म करने की जरूरत दोहराई।' यह बातचीत 28 फरवरी को इजरायल-अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए संयुक्त मिसाइल हमले (ऑपरेशन रोरिंग लायन-ऑपरेशन एपिक फ्यूरी) के बाद बढ़े तनाव के बीच हुई है।