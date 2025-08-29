प्रधानमंत्री मोदी ने कहा- भारत-जापान मेट्रो से लेकर स्टार्टअप में भागीदार, ये साझेदारी विश्वास का प्रतीक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय जापान दौरे पर हैं। वहां उन्होंने भारत-जापान संयुक्त आर्थिक मंच को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेट्रो परियोजनाओं से लेकर विनिर्माण और स्टार्टअप तक, जापान ने वर्षों से विश्वास बनाने के लिए भारत के साथ मिलकर काम किया है। प्रधानमंत्री ने कहा, "भारत की विकास यात्रा में जापान हमेशा एक अहम साझेदार रहा है। मेट्रो से मैन्युफैक्चरिंग तक, सेमीकंडक्टर से स्टार्टअप तक हमारी भागीदारी आपसी विश्वास का प्रतीक बनी है।"

निवेश प्रधानमंत्री ने कहा- भारत निवेश के लिए सबसे बेहतर प्रधानमंत्री ने भारत को निवेश के लिए सबसे बेहतर बताया। उन्होंने कहा, "आज भारत में राजनैतिक और आर्थिक स्थिरता है, नीतियों में पारदर्शिता है। बहुत जल्द भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इस बदलाव के पीछे हमारी रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की नीति है।" उन्होंने निवेशकों को निमंत्रण देते हुए कहा, "आइये, भारत में निर्माण करें, विश्व के लिए निर्माण करें।"

संबंध जापानी प्रधानमंत्री बोले- भारत-जापान संबंध लगातार बेहतर हो रहे भारत-जापान संयुक्त आर्थिक मंच को संबोधित करते हुए जापानी प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा ने कहा, "जापान की आधुनिक तकनीक और भारत की बेहतरीन प्रतिभा एक-दूसरे की पूरक हैं। इसकी वजह से दोनों देशों के आर्थिक संबंध लगातार बेहतर हो रहे हैं।" वहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "मेट्रो से लेकर विनिर्माण, सेमीकंडक्टर से लेकर स्टार्टअप तक जापानी कंपनियों ने भारत में 40 अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया है। भारत में पूंजी सिर्फ बढ़ती नहीं, बल्कि कई गुना हो जाती है।"

जानकारी 11 सालों में भारत में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए -प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री ने कहा, "80 प्रतिशत कंपनियां भारत में विस्तार करना चाहती हैं। 75 प्रतिशत पहले से लाभ में हैं। 11 सालों में भारत में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं- राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक स्थिरता और नीतियों में पारदर्शिता। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है।"