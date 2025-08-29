बिहार में बांग्लादेश-अफगानिस्तान समेत कई देशों के नागरिकों का वोटर-ID, 3 लाख मतदाताओं को नोटिस

क्या है खबर?

बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) करवा रहे चुनाव आयोग को मतदाताओं में गड़बड़ियां मिलना जारी है। आयोग ने 8 जिलों के 3 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किया है। आयोग के मुताबिक, करीब 3 लाख मतदाताओं ने अपने जरूरी दस्तावेज जमा नहीं कराए हैं, ऐसे में उनको नागरिका दिखाने को कहा गया है। नागरिकता न दिखाने पर उनका नाम मतदाता सूची से काटा जाएगा, जिसमें किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सहरसा, मधुबनी और चंपारण के मतदाता शामिल हैं।