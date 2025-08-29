बिहार में बांग्लादेश-अफगानिस्तान समेत कई देशों के नागरिकों का वोटर-ID, 3 लाख मतदाताओं को नोटिस
क्या है खबर?
बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) करवा रहे चुनाव आयोग को मतदाताओं में गड़बड़ियां मिलना जारी है। आयोग ने 8 जिलों के 3 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किया है। आयोग के मुताबिक, करीब 3 लाख मतदाताओं ने अपने जरूरी दस्तावेज जमा नहीं कराए हैं, ऐसे में उनको नागरिका दिखाने को कहा गया है। नागरिकता न दिखाने पर उनका नाम मतदाता सूची से काटा जाएगा, जिसमें किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सहरसा, मधुबनी और चंपारण के मतदाता शामिल हैं।
मतदाता
अफगानिस्तान और अन्य पड़ोसी देशों को नागरिक
आयोग के अधिकारियों ने बताया कि घर-घर जाकर सर्वेक्षण के दौरान बूथ स्तरीय अधिकारी (BLO) को नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार से बड़ी संख्या में लोग मिले हैं। अधिकारियों ने बताया कि इनके पास आधार, निवास प्रमाणपत्र और राशन कार्ड भी थे। ऐसे में पूछताछ के बाद उनको औपचारिक नोटिस जारी किए गए है। प्रभावित मतदाता को 7 दिनों के भीतर अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होकर अपने रिकॉर्ड स्पष्ट करने या सुधारने का निर्देश दिया गया है।
आवेदन
भाजपा और कांग्रेस ने नहीं दायर की आपत्तियां
गुरुवार तक उसे मतदाता सूची प्रारूप के तहत नाम शामिल करने या हटाने के लिए व्यक्तिगत मतदाताओं से कुल 1.95 लाख आवेदन मिले हैं। इनमें 24,991 आवेदनों का निपटारा कर दिया गया है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि कितने आवेदन नए नाम शामिल करने या हटाने से संबंधित हैं। अभी तक भाजपा और कांग्रेस ने मतदाता प्रारूप पर कोई आपत्ति नहीं जताई है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 79 और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने 3 आपत्तियां दी हैं।