भारत पहुंचे UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, प्रधानमंत्री मोदी ने किया स्वागत

सिर्फ 2 घंटे के लिए आए दिल्ली

UAE राष्ट्रपति सिर्फ 2 घंटे के लिए आए हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री आज शाम लोक कल्याण मार्ग स्थित आधिकारिक आवास 7 पर राष्ट्रपति की मेजबानी करेंगे। यह दौरा, संक्षिप्त है, लेकिन कूटनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राष्ट्रपति बनने के बाद शेख मोहम्मद तीसरी बार भारत आए हैं और एक दशक चार बार भारत आ चुके हैं। बैठक के बाद राष्ट्रपति सोमवार को ही रवाना हो जाएंगे। दोनों नेताओं के बीच यह बैठक दिसंबर 2025 में तय थी।