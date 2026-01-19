LOADING...
भारत पहुंचे UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, प्रधानमंत्री मोदी ने किया स्वागत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी UAE के राष्ट्रपति का स्वागत करने दिल्ली हवाई अड्डे पहुंचे (तस्वीर: एक्स/@narendramodi)

लेखन गजेंद्र
Jan 19, 2026
05:39 pm
क्या है खबर?

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सोमवार को भारत यात्रा पर पहुंचे हैं, जिनका स्वागत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद दिल्ली हवाई अड्डे पर मौजूद थे। मोदी ने उन्हें गले लगाया और एक कार से लोक कल्याण मार्ग स्थित आधिकारिक आवास आए। मोदी ने एक्स पर लिखा, 'अपने भाई, राष्ट्रपति शेख मोहम्मद का स्वागत करने एयरपोर्ट गया। उनकी यात्रा दिखाती है कि वह भारत-UAE की मजबूत दोस्ती को कितनी अहमियत देते हैं।'

यात्रा

सिर्फ 2 घंटे के लिए आए दिल्ली

UAE राष्ट्रपति सिर्फ 2 घंटे के लिए आए हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री आज शाम लोक कल्याण मार्ग स्थित आधिकारिक आवास 7 पर राष्ट्रपति की मेजबानी करेंगे। यह दौरा, संक्षिप्त है, लेकिन कूटनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राष्ट्रपति बनने के बाद शेख मोहम्मद तीसरी बार भारत आए हैं और एक दशक चार बार भारत आ चुके हैं। बैठक के बाद राष्ट्रपति सोमवार को ही रवाना हो जाएंगे। दोनों नेताओं के बीच यह बैठक दिसंबर 2025 में तय थी।

चर्चा

कई मुद्दों पर होगी चर्चा

राष्ट्रपति शेख मोहम्मद का यह दौरा पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच हुआ है। इस समय ईरान-अमेरिका में तनाव है, गाजा में अस्थिरता है और सऊदी अरब-UAE से जुड़े यमन में अनसुलझा संघर्ष जारी है। मोदी और शेख के बीच क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर चर्चा होने की संभावना है और कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते के मद्देनजर भारत-UAE के बीच संभावित रक्षा समझौते पर भी निगाह टिकी है।

प्रधानमंत्री मोदी ने किया स्वागत

