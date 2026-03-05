पश्चिमी एशिया में तनाव पर प्रधानमंत्री मोदी बोले- सिर्फ सैन्य संघर्ष किसी समस्या का समाधान नहीं

समस्या

क्या बोले मोदी?

मोदी ने कहा, "भारत और फिनलैंड, दोनों ही कानून के शासन, संवाद और कूटनीति में विश्वास रखते हैं। हम एकमत हैं कि सिर्फ सैन्य संघर्ष से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। यूक्रेन हो या फिर पश्चिमी एशिया हो, हम संघर्ष की समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते रहेंगे। हम बढ़ते हुए वैश्विक चुनौतियों के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म आवश्यक ही नहीं बल्कि अति-आवश्यक भी है। आतंकवाद को जड़ से समाप्त करना हमारी प्राथमिकता है।"