पश्चिमी एशिया में तनाव पर प्रधानमंत्री मोदी बोले- सिर्फ सैन्य संघर्ष किसी समस्या का समाधान नहीं
क्या है खबर?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को पश्चिमी एशिया में अमेरिका-इजरायल का ईरान के साथ चल रहे युद्ध को रोकने की अपील की और संवाद के माध्यम से तनाव को कम करने का आग्रह किया है। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए मोदी ने कहा कि वे यूक्रेन और पश्चिम एशिया में दीर्घकालिक शांति के लिए अपना प्रयास जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि सैन्य संघर्ष किसी समस्या का समाधान नहीं है।
क्या बोले मोदी?
मोदी ने कहा, "भारत और फिनलैंड, दोनों ही कानून के शासन, संवाद और कूटनीति में विश्वास रखते हैं। हम एकमत हैं कि सिर्फ सैन्य संघर्ष से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। यूक्रेन हो या फिर पश्चिमी एशिया हो, हम संघर्ष की समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते रहेंगे। हम बढ़ते हुए वैश्विक चुनौतियों के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म आवश्यक ही नहीं बल्कि अति-आवश्यक भी है। आतंकवाद को जड़ से समाप्त करना हमारी प्राथमिकता है।"
लगातार शांति की अपील कर रहा भारत
यूक्रेन-रूस के बीच युद्ध फरवरी 2022 में शुरू हुआ था। दोनों देशों के बीच बातचीत के बीच अब भी रुक-रुककर हवाई हमले जारी हैं। इसके बाद ईरान पर अमेरिका और इजरायल ने हमला शुरू कर दिया है। यूक्रेन-रूस युद्ध और ईरान में हमलों के बाद कई लोगों की मौत हो चुकी है। इससे पहले इजरायल ने हमास के खिलाफ गाजा पर घातक हमला शुरू किया था। युद्धों के बीच भारत की ओर से लगातार शांति की अपील जारी है।