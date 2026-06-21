प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता से फूंकी योग में नई जान, दुनिया भर में गूंजी 'स्वस्थ बुढ़ापे' की पुकार
अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का यह 12वां साल था। इस बार इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड से की। इस साल की थीम 'स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग' रखी गई थी। यह थीम बताती है कि योग कैसे बढ़ती उम्र में भी शरीर और मन को मजबूत बनाए रखने में सहायक है। मोदी ने कहा कि योग पूरे देश के लोगों को आपस में जोड़ता है और इससे पूरे देश में नई ऊर्जा का संचार होता है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के स्वच्छता अभियान की भी तारीफ की।
लगभग 2,500 स्थानों पर योग दिवस मनाया गया
योग का जश्न सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि दुनिया भर में लगभग 2,500 जगहों पर इसे मनाया गया। भारतीय दूतावासों ने भी दुनिया के कई देशों में बड़े पैमाने पर इसका आयोजन किया। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने दिल्ली में नॉर्वे के राजदूत के साथ एक योग सत्र में हिस्सा लिया।
वहीं, ITBP ने पंगोंग झील पर अपने सैनिकों और स्थानीय लोगों को एक साथ योग करवाया। साल 2015 में संयुक्त राष्ट्र से मान्यता मिलने के बाद से, हर साल 21 जून को मनाया जाने वाला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस दुनिया भर के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के लिए एकजुट करता है।