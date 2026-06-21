प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता से फूंकी योग में नई जान, दुनिया भर में गूंजी 'स्वस्थ बुढ़ापे' की पुकार

लगभग 2,500 स्थानों पर योग दिवस मनाया गया

योग का जश्न सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि दुनिया भर में लगभग 2,500 जगहों पर इसे मनाया गया। भारतीय दूतावासों ने भी दुनिया के कई देशों में बड़े पैमाने पर इसका आयोजन किया। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने दिल्ली में नॉर्वे के राजदूत के साथ एक योग सत्र में हिस्सा लिया।

वहीं, ITBP ने पंगोंग झील पर अपने सैनिकों और स्थानीय लोगों को एक साथ योग करवाया। साल 2015 में संयुक्त राष्ट्र से मान्यता मिलने के बाद से, हर साल 21 जून को मनाया जाने वाला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस दुनिया भर के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के लिए एकजुट करता है।